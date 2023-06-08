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08 Haziran 2023 Perşembe 07:53:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 07:53:00

Özel Harekat destekli operasyon: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kaynak: AA

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Mersin'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 31 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 65 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

Etiketler : uyuşturucu Mersin şafak baskını
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