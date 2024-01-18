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18 Ocak 2024 Perşembe 06:44:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 06:44:00

Özel dikimde bu fiyatlar yok

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Türkiye hatta tüm dünyada ünlü isimlerin ve liderlerin terziliğini yapan Kordonciyan ailesinin bugünkü temsilcisi Levon Kordonciyan, bir AVM'de satılan 1 milyon 321 bin 920 TL değerindeki kaban hakkında konuştu.

Nesli koruma altında bulunan vikunyaların tüyünden yapılan İtalyan markası kaban fiyatının özel dikimlerde bile olmadığını söyledi. Kordonciyan, "Özel dikim yaptığım halde bu ücretlerin yanından bile geçmiyoruz. Bizim yerli ve milli değerlerimiz olan markalar bu fiyatları almıyor. Markalaşma ve dünya pazarına açılma anlamında kendimce başarıya ulaştım. Ama yapamayanlar maalesef paça fermuar ve de daraltmalar yapıp sanatına sahip çıkmaya çalışıyor" dedi.

Etiketler : kaban terzi fiyat
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