Özel dikimde bu fiyatlar yok

Nesli koruma altında bulunan vikunyaların tüyünden yapılan İtalyan markası kaban fiyatının özel dikimlerde bile olmadığını söyledi. Kordonciyan, "Özel dikim yaptığım halde bu ücretlerin yanından bile geçmiyoruz. Bizim yerli ve milli değerlerimiz olan markalar bu fiyatları almıyor. Markalaşma ve dünya pazarına açılma anlamında kendimce başarıya ulaştım. Ama yapamayanlar maalesef paça fermuar ve de daraltmalar yapıp sanatına sahip çıkmaya çalışıyor" dedi.