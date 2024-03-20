VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emekliye zam gelecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı
Özde DEM'li sözde CHP'li adaydan şok ifadeler! Esenyurt'a sözde özerlik küstahlığı...
Türkiye'de ilk! İngiliz ve ABD basını yazdı
DMM, 'sivillere Filistinliler ateş açtı' iddiası yalanladı
Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e tepki: Korkunun ecele faydası yok
AB'den Rus varlıkları açıklaması: Ukrayna'ya yardım için kullanalım
20 Mart 2024 Çarşamba 23:24:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 23:24:00

Özde DEM'li sözde CHP'li adaydan şok ifadeler! Esenyurt'a sözde özerlik küstahlığı...

ABONE OL

24 TV canlı yayınına konuk olan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sözde Kürdistan'ı destekleyen açıklamalarıyla gündemde olan CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer'in küstah sözlerini değerlendirdi. Albayrak, “Ucuz ve kolay kazanma stratejisi CHP'yi öyle bir noktaya getirdi ki CHP'nin beka meselesi oldu” ifadelerini kullandı.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını sağlık sorunlarını bahane ederek geri çekmiş daha önceleri DEM ile ilişkili adayları 'kent uzlaşısı' kapsamında aday göstermişti. CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer'in ise sözde özerklik küstahlığının yankıları ise Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV ekranında yayınlanan "Açık Görüş" programında masaya yatırıldı.

Nuh Albayrak, "Esenyurt aslında bir sonuç. Ulusalcı bir CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP yan yana getirildi. 15 Şubat 2016'da Deniz Baykal bir TV programında, 'CHP teröre karşı tutum konusundaki çizgisini HDP çizgisine doğru taşıyan bir açılıma girdi, bu çok tehlikelidir' diye uyarıda bulundu. Bu tespite bozulanlar Baykal'ı susturdular. Bir daha da Baykal bu minvalde hiçbir ifade kullanmadı. Ulusalcı olan, bu devleti kurmakla övünen CHP'nin daha önceki tartışma konusu olmadığı halde tezkereye hayır deme noktasına getirdi CHP'yi. Bu çok önemli bir kırılmaydı. Neden? HDP'yi kırmamak için. " dedi.

"UCUZ VE KOLAY KAZANMA STRATEJİSİ"

Albayrak, "Ucuz ve kolay kazanma stratejisi CHP'yi öyle bir noktaya getirdi ki CHP'nin beka meselesi oldu. CHP, artık DEM'den bağımsız olarak bir politika üretebilecek halde değil. Bugünkü CHP yönetiminin tabanla arasındaki açı tamamen açılmış durumda. Bu da CHP'nin uzun vadede bağımsız politika üretme kabiliyetini kaybetmesi anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : DEM CHP İTTİFAK ESENYURT ÖZERKLİK NUH ALBAYRAK YEREL SEÇİM
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX