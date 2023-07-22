Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Özdağ'ın iddialarına ilişkin "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamamıştı. CHP lideri, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'dan gizli protokole ilişkin 'Akşener'in de haberi vardı' iması: İYİ Parti Gelecek ve DEVA Partililer iyi dinleyin

Yaşananlar sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de protokolden haberi olduğunu ima etti.

"Zafer Partisi-CHP protokolünün içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin." diyen Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akşener:"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun..." demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi.

Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor:" Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak...İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum..." Konu kapanmıştır."

Söz konusu açıklamaya İYİ Parti cephesinden sert tepkiler geldi. İYİ Partili Bilge Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalardan rahatsız olup, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Yılmaz, "Ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar." dedi.

Yedili Masa ortaklarından Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti. Özcan,dedi.