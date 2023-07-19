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19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:36:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:36:00

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Yok derse belgeleri paylaşırım

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğu 3 bakanlık ve MİT Başkanlığına dair gizli anlaşmanın detaylarını anlattı. Özdağ, anlaşmaya dair belgelerinin kendisinde ve Kılıçdaroğlu'nda olduğunu belirterek, "Yok derse belgeleri paylaşırım" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın açıkladığı gizli anlaşma, hali hazırda koltuk savaşının yaşandığı CHP'de yeni bir krize daha yol açtı. Özdağ, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıklamıştı.

3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI SÖZÜ

Buna göre Kılıçdaroğlu ile Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptı.

YAZILI MUTABAKAT YAPMIŞLAR

Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

"KILIÇDAROĞLU 'YOK' DERSE BELGELERİ PAYLAŞIRIM"

Ümit Özdağ, bugün katıldığı canlı yayın programında ise "gizli anlaşma" tartışmasını daha alevlendirecek sözler sarf etti. Gizli anlaşmanın bir nüshasının kendinde bir nüshasının ise Kılıçdaroğlu'nda olduğunu kaydeden Özdağ, CHP liderinin böyle bir protokol olmadığına dair açıklama yapması halinde bu belgeleri paylaşacağını söyledi.

Özdağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Biz üç görüşme yaptık. Daha önce hiç görüşmedik. CHP Sözcüsü yoktu. Faik Bey'in söylemiş olduğu kendi aralarındaki iletişim sıkıntısıdır. Protokol imzalarken Kemal Bey'in danışmanı orada, benim de genel başkan yardımcım orada. Sayın Öztrak deneyimli bir politikacıdır. Kemal Bey'le görüşmüş olsaydı böyle bir açıklama yapmazdı.

İçişleri Bakanlığı ve 2 Bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. MİT'le ilgili yazılı bir şey yoktu. Kimse şunu söylemesin, bu gizli bir anlaşmaydı diye. Eğer 28'inde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı. Kemal Bey imzaladığını inkar eder mi? Diğer iki bakanlık için Kemal Bey'le konuştuk, bir karar vermediğimiz için o bakanlıkları açıklarsam doğru olmaz.

Protokolde İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlık yazıyor. Adını koymadık. Değişik bakanlıkları konuştuk; fakat o konularda bir karar vermedik. Hangisi olacağı konusunda. Bazı bakanlıkların bölünmesi sözkonusuydu. Bizim talip olduğumuz başka bir bakanlık var, bölünmesi sözkonusu değildi. O konuda el sıkışma olmadı.

Anlaşma İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların sayısı üzerinde yapıldı. Yazılı mutabakat metni bende ve Kemal Bey'de var. Protokol zaten Millet İttifakı ile Zafer Partisi arasında değil. CHP adına Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi adına Ümit Özdağ tarafından imzalanmıştır. Görüşmelerle ilgili tutanak düzenlemedik; sadece protokol var. Bir de üzerinde çalıştığımız protokol var. Kemal Bey ve benim el yazısıyla değiştirmeler yaptığımız tutanak var. O duruyor. Sonra onlar temize çekildi imzaladık."

ÖZTRAK: BÖYLE BİR MADDE YOK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasına ilişkin konuşmuştu. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ' CHP Sözcüsü Faik Öztrak Ümit Özdağ
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