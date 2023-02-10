Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 102 saat sonra 32 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Antakya'da yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.
Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'nda bulunan 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.
Enkazdan seslerin geldiği bölgede yoğunlaşan ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar (DAR) cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti.
Ekipler, Pazarcık'taki ilk depremden 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı.
Alkış ve tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, hastaneye kaldırdı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
- TOBB deprem bölgesine 392 tır ile yardım malzemesi ulaştırdı
- Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı
- Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi
- Türk Kızılaydan "kan bağışı" için kritik çağrı
- Adalet Bakanlığından köylerdeki defin işlemleri için açıklama
- TBB'den depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusu