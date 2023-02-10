Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Antakya'da yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'nda bulunan 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Enkazdan seslerin geldiği bölgede yoğunlaşan ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar (DAR) cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti.

Ekipler, Pazarcık'taki ilk depremden 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı.

Alkış ve tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, hastaneye kaldırdı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.