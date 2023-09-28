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28 Eylül 2023 Perşembe 07:41:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 07:41:00

Özbekistan'da patlama! Çok sayıda yaralı var...

Kaynak: AA

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir işletme deposunda patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlama nedeniyle yaralananlar olduğu bildirildi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yaralananlar oldu.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in bir çok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.

Etiketler : özbekistan patlama yaralı gündem
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