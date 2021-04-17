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17 Nisan 2021 Cumartesi 14:11:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 14:11:00

Özal'ın ölümünün 28. yılı... Başkan Erdoğan İnfitar suresini okudu

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle anıldı.

Törende Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal ailesi üyeleri ile bir süre konuştu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Semra Özal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bomboş bir dünyada yaşıyorum 28 senedir. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Öyle yaşıyoruz işte" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan turgut özal anma programı
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