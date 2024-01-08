Oyunun Kuralları Savaşan İHA'lar ile Yeniden Yazılıyor

Gençleri insansız hava araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışma her yıl yazılımından donanımına kadar yarışmacıların tasarladıkları insansız hava araçlarının mücadelesine sahne oluyor. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak faaliyet alanları gün geçtikçe gelişen ve daha çok otonomi kazanan insansız hava araçlarına, sıcak araştırma alanlarından biri olan savaş jetlerinin yaptığı it dalaşı (dog fight) yapabilme kabiliyeti kazandırılması hedefleniyor. Hali hazırda dünya çapında gözlem faaliyetlerini büyük oranda insanlı platformlardan almış olan İHA'lar, yüksek çevresel farkındalık, karar verme yeteneği ve dinamik ortamlarda planlama yeteneği gibi konularda insan zekâsı seviyesine yaklaşamıyor. Bu sebeple savaş uçakları arası hava – hava muharebe manevraları ancak insanlı uçaklar ile gerçekleştirilebiliyor. Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışmasının temel amacını da İHA'lar arası bu tarz bir hava–hava ve hava-kara muharebe senaryolarını kontrollü bir ortamda oluşturup ileride bu konuda başarı elde edebilecek gençleri ilgili alanlara yönlendirip, deneyim kazanıp becerilerini geliştirmelerini sağlamak oluşturuyor.

PARA ÖDÜLÜ, MALZEME DESTEĞİ, ULAŞIM-KONAKLAMA, TEKNİK GEZİ, KARİYER İMKANI...

Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmasına, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (açıköğretim lisesi dahil) ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Toplam ödülün 470 Bin TL olduğu yarışmada, kritik tasarım raporu aşamasını geçen takımlara malzeme desteği, finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteği sağlanıyor. Aynı zamanda katılımcılara Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına teknik gezi, bu gezilerde alanında uzman kişilerle tanışma fırsatı, mesleki bilgi sahibi olma ve kariyer fırsatlarından yararlanma imkanı da sunuluyor.

VİZYONER GİRİŞİMCİLER TEKNOFEST'TE

Başvuru aşamasından final etabına kadar yaklaşık bir yıllık yoğun ve zorlu bir süreçte motivasyonunu hiç kaybetmeden azimle çalışan gençler başarılarını her platformda sürdürüyor. Başarıya ulaşmış girişimcilik hikayelerinden birine örnek olan Alaca Maker girişiminin hikayesi de Savaşan İHA yarışmasına katılmasıyla başlıyor.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Uzay Uçak Mühendisliği öğrencileri tarafından Hidden Danger adıyla kurulan takım ilk olarak TEKNOFEST 2019'da Savaşan İHA Yarışmasında finalist olarak yarışıyor. 2020 TEKNOFEST'te TÜBİTAK Sabit Kanat İHA Yarışmasında yarışarak mansiyon ödülü, 2021'de yine aynı yarışmada yerli yazılım birincilik ödülü, 2022 Akıncılar takımı olarak katıldıkları aynı kategorideki yarışmada yerli yazılım birincilik, performans birincilik ve TUSAŞ özel ödülünün, 2023 TEKNOFEST'te de Savaşan İHA Yarışmasında en iyi sistem mimarisi ödülünün sahibi oluyor.

2021'de TÜBİTAK BİGG Hibe Programını kazanarak Alaca Maker yazılım şirketi kuruluyor. İnsansız hava araçları noktasında otopilot donanımlarının üretilmesi ve otonom yazılımın geliştirilmesi üzerinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren şirket, Ar-Ge faaliyetleriyle yerli otopilot sistemi geliştirerek, 2023 yılında TEKNOFEST TÜBİTAK İHA ve Savaşan İHA Yarışmalarında kullanıyor. Yarışmalarda takım olarak başarı elde etmelerinde yerli ve milli imkanlar ile oto pilot sistemleri, uzaktan kontrol, telemetri gibi kritik elektronik sistemlerin yazılım ve donanımını geliştirmeleri büyük önem taşıyor. İleride endüstri ve savunma sanayisine yönelik yüksek otonom kabiliyetine dayalı insansız hava araçları geliştirmeyi hedefleyen, TEKNOFEST Girişim Programı 1. Dönem Mezunu Alaca Maker; belediyelere, üniversitelere, bilim merkezlerine ve özel firmalara bugüne kadar 1 milyon TL'nin üzerinde gerçekleştirdiği satışla ticari faaliyetlerine de devam ediyor.

www.teknofest.org

Editöre Not:

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.

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