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22 Eylül 2023 Cuma 13:56:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 13:56:00

Oyunu Macaristan bozdu! Azerbaycan karşıtı bildirgeye veto

Kaynak: İHA

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Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Azerbaycan karşıtı bildirgesini veto ederek oyunu bozdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki terörle mücadele operasyonuna ilişkin hazırladığı bildiri Macaristan tarafından reddedildi.

Azerbaycan'ı kendi sınırları içerisindeki Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği askeri operasyonun kınandığı bildiride, taraflar Ermenileri kapsayan şeffaf bir diyalog sürecine davet edildi. AB'nin Ermenistan'ın demokratik olarak seçilmiş temsilcilerini desteklemeye hazır olduğu kaydedilen bildiride, ayrıca Azerbaycan'a Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Macaristan, bildiriyi Azerbaycan karşıtı ve önyargılı ifadeler içerdiği gerekçesiyle veto etti. Yayınlanması için 27 AB üyesinin de desteklemesi gereken ortak açıklama, Macaristan'ın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde yasa dışı Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de terörle mücadele operasyonu başlatmış, Ermeni gruplar yaklaşık 24 saat sonra silah bırakmıştı.

Etiketler : avrupa birliği macaristan azerbaycan bildirge veto
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