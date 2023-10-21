"Oyuncu" Taşdöğen'den insanlık dışı sözler: "Filistin halkı bunu hak ediyor"
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, Filistin hakkındaki açıklamalarıyla sosyal medyada büyük tepki topladı. Taşdöğen, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar üzerine, “Bir bakıma bu Filistin halkı bunu hak ediyor. Topraklarını sattılar. Araplardan nefret ederim zaten." dedi.
İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı ve kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce insanı katlettiği Gazze saldırıları, tüm dünyanın tepkisini çekti.
İslam coğrafyası başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kişi, İsrail'in zulmünü protesto etti.
SÖZDE "OYUNCU"DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR
Oyuncu Selahattin Taşdöğen bir sokak röportajında Filistin hakkında yaptığı açıklamalarıyla büyük tepki topladı.
Taşdöğen, "Bir bakıma bu Filistin halkı bunu hak ediyor. Topraklarını sattılar. Araplardan nefret ederim zaten." dedi.
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