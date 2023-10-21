"Oyuncu" Taşdöğen'den insanlık dışı sözler: "Filistin halkı bunu hak ediyor"

"Oyuncu" Taşdöğen'den insanlık dışı sözler: "Filistin halkı bunu hak ediyor"

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı ve kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce insanı katlettiği Gazze saldırıları, tüm dünyanın tepkisini çekti.

İslam coğrafyası başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kişi, İsrail'in zulmünü protesto etti.

SÖZDE "OYUNCU"DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Oyuncu Selahattin Taşdöğen bir sokak röportajında Filistin hakkında yaptığı açıklamalarıyla büyük tepki topladı.

Taşdöğen, "Bir bakıma bu Filistin halkı bunu hak ediyor. Topraklarını sattılar. Araplardan nefret ederim zaten." dedi.