Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reşat Strik, Orhan Karaağaç'ın hazırlayıp sunduğu "Son 33" programında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ BATIRMAK İSTİYORLAR"

Strik, "Kaç tane ülkeler gezdim. Tüm insanlar Erdoğan'ı sevdiğini söylüyor. Anlıyorum dolar yüksek, domates yüksek ama açık açık görüyoruz Türkiye'yi batırmak istiyorlar." ifadesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE DIŞARIDAN BAKMAK GEREK"

Zor coğrafyalardaki yaşamları yakından tanıma, onların duygu ve düşünce dünyasına yolculuk yapma fırsatı bulduğunu söyleyen Strik, Türkiye'nin içindeyken son 20 yılda yaşanan gelişmelerin net görülemediğini, Türkiye'ye dışarıdan bakmak gerektiğini vurguladı.

"ERDOĞAN'I BİZ ALIRIZ"

Erdoğan'ın Bosna'ya çok yardım ettiğini belirten Strik, "Türkiye, en iyi Müslüman ülke. Biz de Müslümanız. Erdoğan'ı siz istemiyorsanız biz alırız" ifadesinde bulundu.

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981 yılında Avustralya'nın Canberra kentinde doğan Boşnak kökenli Avustralyalı aktördür.

Yeni Güney Galler'in Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, gençken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sant Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra Blue Heelers adında bir televizyon şovuna konuk oldu. HeadLand dizisinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu. Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için zaman harcadı. Reshad, ayrıca Bosna-Hersek'teki iki uzun metrajlı filmi, "İnkılaplar" ı ve Boşnak filmi Ja sam iz Krajine, zemlje kestena'yi 2013'te piyasaya sürdü.

Reshad Strik, ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.