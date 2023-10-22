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22 Ekim 2023 Pazar 09:21:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 09:21:00

Oyuncu Selahattin Taşdöğen'den skandal açıklama: Filistinliler bunu hak ediyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Oyuncu Selahattin Taşdöğen, İsrail'in katliamları için “Bebeklerin ölümüne hayır diyorum ama Filistin bunu hak ediyor. Araplardan nefret ediyorum” dedi.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşet tüm dünyanın tepkisini çekerken, oyuncu Selahattin Taşdöğen verdiği röportajda skandal sözler sarf etti. Taşdöğen'in verdiği bir sokak röportajı tartışmalara yol açtı. Her savaşın Türkiye'yi etkilediğini belirten Taşdöğen, "Hastaneleri bombalaması, çocukların, kadınların ve bebeklerin ölmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail'in çok büyük bir suç işlediğini ve cezasını çekmesi gerektiğini belirten Taşdöğen, "Arkasında Amerika, BM var. Bunların hepsinin kulakları kapalı üç maymunu oynuyorlar. Orada çocuklar ve bebekler katlediliyor. 'Hayır' diyorum ama bir bakıma da bu Filistin halkı, bu Araplar bunu hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın. Mal sahibiydin, şimdi kiracı oldun. Niye sattın her şey para demek değil" diye konuştu.

'NEFRET EDİYORUM'

"Irkçı değilim ama Araplardan nefret ediyorum" diyen Taşdöğen'in, "Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Sokağa çıkıp 'Mehmetçik Gazze'ye' diyenler öncelikle buyursunlar yolları açık kendileri gitsinler" sözleri tepki çekti.

Etiketler : oyuncu selahattin taşdöğen israil filistin arap
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