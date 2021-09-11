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11 Eylül 2021 Cumartesi 23:14:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 07:12:00

Oyun gibi matematik

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İstanbul'da öğrencilere matematiği sevdirmek için özel bir ev açıldı: Matematik evi!

45 dakika süren derslerde oyunlar oynanıp, günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç tarafları gözler önüne serilecek.

PROFESÖRLERİN DESTEĞİYLE YAPILDI

İstanbul Eyüpsultan'da hayata geçirilen ve öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunmayı hedefleyen Matematik Evi, matematikçiler ve profesörlerin katılımıyla kapılarını öğrencilere açtı. Matematik Evi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklara hitap edecek. Atölye çalışmalarıyla eğlenceli etkinlikler ve günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç tarafları burada gözler önüne serilecek.

YAZILIM ÇAĞININ OLMAZSA OLMAZI

Matematikçiler ve profesörlerin katılımıyla Matematik Evi'nin açılışını gerçekleştiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Matematiği sevimsiz olmaktan çıkarıp sevimli hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü endüstri 4.0'ı yani bilim ve yazılım çağını yaşıyoruz. Bunun alt malzemesi ise matematik. Matematiği çocuklara sevdirmezsek biz bu bilim çağını kaçırırız. Matematik Evi'ni açmaktaki birinci çıkış noktamız buydu" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Hedefimiz bilimin merkezi olan matematikten Mimar Sinan gibi isimlerin eserlerini ortaya koyarken nasıl yararlandığını, tıpta matematiğin nasıl kullanıldığını, musikide nasıl rol oynadığını burada göstermek" diye konuştu.

Bir ders 45 dakika sürecek. Bir grup dışarıdaki argümanları kullanırken diğer grup içeride olacak. Aynı anda 25-30 öğrenci içeriye alınacak. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler yararlanabilecek.

Etiketler : eyüpsultan belediyesi matematik evi oyun
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