Öykü'süyle dünyaya geldi annesini hayata bağladı

İzmir'de, bir çocuk annesi sigorta acentesi çalışanı Gülcan Parmaksız, 2'nci çocuğuna hamileliğinin 18'inci haftasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Göğsündeki kötü huylu kitle operasyonla alındı, ardından meme koruyucu cerrahi yöntemi uygulandı ve kemoterapiye de devam edildi.

Gülcan Parmaksız, 3 Ocak'ta sezaryenle 3 kilo 458 gram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tedavisi süren Gülcan Parmaksız, "Adına 'Öykü' dedik. İsminin anlamının bu kadar derin olacağını bilemezdim. Gerçekten de öyküsüyle dünyaya geldi. Anne-kız savaşımızı kazandık" dedi.