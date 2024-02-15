31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.
15 Şubat 2024 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 17:52:00
Oy sandıkları erişime açıldı
31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı
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