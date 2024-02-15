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15 Şubat 2024 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 17:52:00

Oy sandıkları erişime açıldı

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31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.

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Etiketler : seçim sandıkları oy kullanma adresi e-devlet
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