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28 Mayıs 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 12:00:00

Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

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Düzce'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'na gelen Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.

Özge Çoban, gazetecilere, "Düğünümüz seçim gününe denk geldi. Böyle nasipmiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bugüne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. İleride çocuklarımıza anlatacağımız anımız oldu." dedi.

İsmail Çoban da düğünlerinin seçim gününe denk gelmemesi için uğraştıklarını ancak ikinci tura kalınca da ertelemediklerini anlatarak, "Nasip böyleymiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. " diye konuştu.

Etiketler : düzce cumhurbaşkanlığı seçimi gelin damat oy kullanma
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