Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği desteklerin detayları belli olmaya başladı. Destekler, turizmden otomotive, sosyal ihtiyaçlardan konut alımına kadar birçok alanı kapsayacak. Kamu bankaları paketlerde yine öncülük yapacak.

SEYAHAT KREDİLERİ

Emekli ve çalışanlar için uygun tatil ve seyahat kredileri uygulamaya sokulacak. Bankalar isterlerse kendi müşterilerine göre de şartları şekillendirebilecek. Bu desteğin, bankaların yanı sıra seyahat acenteleri ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞA KONUT MÜJDESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Konutta orta ve alt gelir grubu için uzun vadeli, düşük faizli konut kredileri getirilecek. Bugün konut desteği paketine yönelik bankalardan bir açıklama yapılması bekleniyor. Atılan adımla inşaat sektörünün hareketlenmesine de katkı sağlanmış olacak.

OTOMOTİVE CAN SUYU

Türkiye’de üretim yapan otomobillere ilişkin de önümüzdeki dönemde adım atılması, daha önce bazı bankaların ülke içinde üretilen otomobillerin alımında uyguladığı cazip kredi imkanlarının daha uygun hâle getirilmesi planlanıyor. Bu adımla birlikte önemli bir istihdam kaynağı olan otomotiv sanayinin canlanması bekleniyor.

TÜKETİME UYGUN KREDİ

Vatandaşların bazı tüketim ihtiyaçları için de destek paketi açıklanacak. Bu destekle tüketiciler yerli mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet-motosiklet, çeyizlik gibi ürünlerin alımlarında düşük maliyetli kredi kullanabilecek. Finansman paketinin kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz olarak sağlanması bekleniyor.

HER ALANDA DESTEK

Pandemi sürecinde 5,5 milyon dar gelirli vatandaşa biner lira karşılıksız nakit desteği verilmişti. Yine kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği gibi desteklerle de 4,5 milyonu aşkın vatandaşa 6 milyar lira kaynak aktarılmıştı. 66 milyar lira tutarındaki SSK, Bağ-Kur ve diğer ödemeler önümüzdeki döneme ötelenmişti. Kamu bankaları yoluyla geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyon civarında vatandaşa da 37 milyar liralık destek sağlandı. Halkbank tarafından 1,1 milyon esnafa 25 milyar lira finansman sağlandı. İşe devam finansmanı kapsamında ise 181 bin işletmeye 145 milyar lirayı aşkın destek verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketinin maddi tutarının 252 milyar liraya ulaştığını, çarpan etkisiyle ekonomik büyüklüğünün 600 milyar lirayı aştığını ifade etmişti.