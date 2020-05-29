  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
29 Mayıs 2020 Cuma 08:49:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 08:53:00

Otomotivden turizme yeni destekler geliyor

ABONE OL

Koronavirüs salgını sürecinde milyarlarca liralık destek paketleriyle vatandaşı rahatlatmaya dönük adımlar atılırken önümüzdeki günlerde yeni destekler de hayata geçirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği desteklerin detayları belli olmaya başladı. Destekler, turizmden otomotive, sosyal ihtiyaçlardan konut alımına kadar birçok alanı kapsayacak. Kamu bankaları paketlerde yine öncülük yapacak.

SEYAHAT KREDİLERİ

Emekli ve çalışanlar için uygun tatil ve seyahat kredileri uygulamaya sokulacak. Bankalar isterlerse kendi müşterilerine göre de şartları şekillendirebilecek. Bu desteğin, bankaların yanı sıra seyahat acenteleri ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞA KONUT MÜJDESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Konutta orta ve alt gelir grubu için uzun vadeli, düşük faizli konut kredileri getirilecek. Bugün konut desteği paketine yönelik bankalardan bir açıklama yapılması bekleniyor. Atılan adımla inşaat sektörünün hareketlenmesine de katkı sağlanmış olacak.

OTOMOTİVE CAN SUYU

Türkiye’de üretim yapan otomobillere ilişkin de önümüzdeki dönemde adım atılması, daha önce bazı bankaların ülke içinde üretilen otomobillerin alımında uyguladığı cazip kredi imkanlarının daha uygun hâle getirilmesi planlanıyor. Bu adımla birlikte önemli bir istihdam kaynağı olan otomotiv sanayinin canlanması bekleniyor.

TÜKETİME UYGUN KREDİ

Vatandaşların bazı tüketim ihtiyaçları için de destek paketi açıklanacak. Bu destekle tüketiciler yerli mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet-motosiklet, çeyizlik gibi ürünlerin alımlarında düşük maliyetli kredi kullanabilecek. Finansman paketinin kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz olarak sağlanması bekleniyor.

HER ALANDA DESTEK

Pandemi sürecinde 5,5 milyon dar gelirli vatandaşa biner lira karşılıksız nakit desteği verilmişti. Yine kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği gibi desteklerle de 4,5 milyonu aşkın vatandaşa 6 milyar lira kaynak aktarılmıştı. 66 milyar lira tutarındaki SSK, Bağ-Kur ve diğer ödemeler önümüzdeki döneme ötelenmişti. Kamu bankaları yoluyla geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyon civarında vatandaşa da 37 milyar liralık destek sağlandı. Halkbank tarafından 1,1 milyon esnafa 25 milyar lira finansman sağlandı. İşe devam finansmanı kapsamında ise 181 bin işletmeye 145 milyar lirayı aşkın destek verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketinin maddi tutarının 252 milyar liraya ulaştığını, çarpan etkisiyle ekonomik büyüklüğünün 600 milyar lirayı aştığını ifade etmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER