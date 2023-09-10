Otomobile bindirilerek kaçırıldı haberine yalanlama: Nişanlısı sürpriz yapmış

DMM, 'Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı' başlığı ile sosyal medyada yayılan videonun gerçek omadığını açıkladı.

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.

Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir.