Otomobile bindirilerek kaçırıldı haberine yalanlama: Nişanlısı sürpriz yapmış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı' başlığı ile sosyal medyada yayılan videonun gerçek omadığını açıkladı. DMM, videodaki şahsın nişanlısına sürpriz yaparken yanlış anlaşılan görüntülere sebep olduğunu belirtti.
DMM, 'Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı' başlığı ile sosyal medyada yayılan videonun gerçek omadığını açıkladı.
DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.
Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir.
Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 10, 2023
Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya... pic.twitter.com/7qYekhRx7z
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