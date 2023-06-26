Otizmli Tuna'dan 36 kilometre kulaç
Türkiye'de katıldığı yüzme yarışlarında başarılara imza atan otizmli Tuna Tunca (19), İtalya'da da bir ilk başardı.
Türkiye'de katıldığı yüzme yarışlarında başarılara imza atan otizmli Tuna Tunca (19), İtalya'da da bir ilk başardı. Tunca, Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Tunca, 18'er kilometre ayrı ayrı olarak 8 saat 40 dakikada yüzdü.
Tunca, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtikten sonra 27 Nisan 2022'de Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran'la birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye 11.5 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada yüzmüştü.
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