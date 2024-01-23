Otizmli çocuklara dost robot

DEĞİŞİK REAKSİYON VEREBİLİYOR

Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Zülfü Genç tarafından TUBİTAK 4008 çerçevesinde 'Robot Arkadaşımla Duyguları Tanıyorum, Legolarla İnşa Ediyorum' Projesi hayata geçirildi. Yürütücülüğünü Genç'in yaptığı projeye, İstanbul Teknik, Yeditepe, Hacettepe ve Cumhuriyet üniversiteleri olmak üzere alanında uzman birçok akademisyen destek verdi. Proje çerçevesinde insanlarla iletişim kurabilen, soruları yanıtlayabilen ve duygularını anlayarak ona göre değişik reaksiyonlar verebilen insansı robot 'Pepper' geliştirildi.

SOSYAL KAYNAŞMA SAĞLAYACAK

Projede, duyguları anlama ve ifade etme konusunda sorun yaşayan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) çocuklara Pepper ile duygu eğitimi verilmesi planlanıyor. Doç. Dr. Genç, yapılan araştırmalarda da otizmli çocukların öğretmenlerinden farklı olarak robotlarla daha fazla sosyal iletişim kurduğunu söyledi. Otizmli çocukların en önemli sorunlarından birisinin de sosyal beceri ve insanlarla kaynaşma olduğunu vurgulayan Genç, bu tarz problemleri robot aracılığı çözmek için umut vadeden sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

ÖĞRETMENLERE YARDIMCI OLACAK

2 yıldır insansı robotlarla ilgili araştırmalar geliştirdiklerini belirten Doç. Dr. Zülfü Genç, "Robotu hemen tüm sosyal alanlar kullanabilecek şekilde programlayabiliyoruz. Yakın bir zamanda belki de bir öğretmenin yerini alamayacak ama öğretmene destekleyici olarak sınıf ortamlarında bu robotları görebilirsiniz" dedi.