03 Nisan 2024 Çarşamba 08:43:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 08:43:00
Otizmli Ahmet hayatın ritmini yakaladı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki otizmli Ahmet Kaan Aktaş, özel eğitim öğretmeniyle yaklaşık bir yıldır süren müzik dersleri sayesinde davul ve bateri çalmayı öğrendi.
Çeşitli etkinliklerle sosyalleşen Ahmet Kaan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ramazan davulu çalarak komşularını ziyaret etti. Ahmet Kaan'a teşekkür eden komşular, ikramlarda bulundu.