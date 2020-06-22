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22 Haziran 2020 Pazartesi 11:11:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 11:16:00

ÖSYM'den YKS açıklaması

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ÖSYM Başkanı Aygün: 'YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek.'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday maske, siperlik ve dezenfektan ile sınava gelebilecek" dedi.

Aygün, "Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor.

YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

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