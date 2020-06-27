ÖSYM: Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır

ÖSYM ayrıca "Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.



ÖSYM açıklamasında ayrıca, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.