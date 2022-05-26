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26 Mayıs 2022 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 18:29:00

ÖSYM, son üç senenin sınav sorularını erişime açtı

Kaynak: AA

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ÖSYM'nin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği sınavların soruları "http://osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."

Etiketler : ÖSYM sınav soruları sosyal medya hesabı
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