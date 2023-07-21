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21 Temmuz 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 16:00:00

ÖSYM, KPSS oturumlarına yapılan başvuru sayısını açıkladı

Kaynak: IHA

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 23 Temmuz'da 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 başvuru geldi. Sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yapacak" dedi.

KPSS oturumlarına katılacak adaylara başarılar, süreçte emek verecek görevlilere de kolaylıklar dileyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. 2023-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak. Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak."

Etiketler : ÖSYM KPSS KPSS lisans
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