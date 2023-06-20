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20 Haziran 2023 Salı 07:58:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 07:58:00

ÖSYM esareti bitti! 45 gündür iletişimleri yoktu

Kaynak: Akşam Gazetesi

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YKS kitapçıklarının basıldığı matbaada görev aldıkları için dış dünyadan izole edilen 110 personel 45 gün sonra ailelerine kavuştu.

YKS kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görevli 110 personel sınavlar bitince ilk kez dışarıya çıktı. 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimleri kesilen personelin aileleriyle kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.

YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve 1.5 ay dışarı çıkmadı. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.

SON OTURUM SONRASI ÖZGÜRLÜK

Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin önceki gün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu. ÖSYM merkezi önünde önceki gün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

DEDE OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Babalar Günü'ne denk gelen kavuşma anında personelden biri, dede ola cağını, kızının verdiği 'patik' ve 'ultrason görüntüsü' hediyesiyle öğrendi.

ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.

BAŞKAN ERSOY'DAN TEŞEKKÜR

Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2023-YKS'yi yüz akıyla tamamladık. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici" dedi. Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti.

Etiketler : YKS kitapçıkları ÖSYM Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
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