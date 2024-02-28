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YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
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28 Şubat 2024 Çarşamba 16:35:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 16:35:00

ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59'da sona erdi.

Edinilen bilgiye göre ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı.

Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

Etiketler : ÖSYM YKS geç başvuru
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