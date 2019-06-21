ÖSYM’den habersiz üniversite kıyağı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu, söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmedi. Sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasadışı geçiş yaptı. ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK'ün de inceleme başlatması bekleniyor.

İmamoğlu'nun, yatay geçiş yaptığı 1990'da İstanbul Üniversitesi'nin Milliyet'te yayınlanan kontenjan ilanına göre, İngilizce İşletme Bölümü'ne sadece 5 öğrencinin alınacağı görülüyor. Ancak İmamoğlu'nun ÖSYM tarafından yerleştirilmediği öğrenildi.

SINAVSIZ KAYIT 'ŞÜPHELİ İŞLEM'



İddiaya göre; İmamoğlu, 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdı. Yılsonu gelmeden 1985'te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçti. İki yıl eğitim gördü. Sınavsız girdiği okulu, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Üstelik bu işlemle ilgili ÖSYM'de herhangi bir kayıt yok. İÜ'nün 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı da İmamoğlu'nun söz konusu geçişinin usulsüzlüğünü belgeliyor.

KANIT, DİPLOMA NOTU!



İmamoğlu'nun 59 olan diploma notu notu yatay geçiş şartlarını sağlamadığı halde İÜ'ye geçtiğinin bir kanıtı olarak görünüyor. Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı, kalan yıllarda sınıfı geçecek kadar puan bile alsaydı, diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor.

(Sabah)