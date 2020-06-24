  • BIST
    115351
  • Dolar
    6,8572
  • Euro
    7,7327
  • Altın
    390,6720
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Tokat, Boralar timini törenle karşıladı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS adaylarına flaş uyarı!
Maske takmanın mecburi olduğu Muğla'da kurallara uymayan 130 kişiye para cezası uygulandı
Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
MHP'de kurultay süreci başlıyor
Gözaltına alınan HDP'li Bekir Polat belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı
Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber! Danıştay kararı açıklandı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İstanbul Müftülüğü iş birliği yapacak
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları güçlükle devam ediyor
Almanya'da Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi artıyor
BTCTurk Ceo'su Özgür Güneri: Yeni normalde Bitcoin'in getirisi de Bitcoin'e ilgi de arttı
Valiliklere gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düğün genelgesi
Libya'da tarih yazıyoruz! 'Bizi hapsetmeye çalışan haritaları yırtıp atıyoruz
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bine yaklaştı
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da
Dürümlü katliamı sanığına ceza yağdı!
Türkiye'de e-ticaret hacmi 136 milyar TL!
Van'da 10 metre kar bulunan yayla yolları açılıyor
Ülke genelinde maske denetimleri! 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı
Dünya Bankasından Somali'ye 55 milyon dolar hibe
AK Parti'nin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
24 Haziran 2020 Çarşamba 15:27:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 15:27:00

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS adaylarına flaş uyarı!

ABONE OL

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS adaylarına saat uyarısında bulundu. Aygün açıklamasında, 'Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz." ifadesini kullandı.

Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YKS'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu.

Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevlilerce yönlendirme yapılacağını vurgulayan Prof. Dr. Aygün, bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacağını, adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını aktardı.

Prof. Dr. Aygün, adayların kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkarmayacaktır."

"Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız"

Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunarak şu bilgileri verdi:

"Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2020-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER