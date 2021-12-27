VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni tehdidin adı: Delmicron!
ÖSYM Başkanı duyurdu! KPSS 2021/10 yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor
Akkuyu NGS'de yeni gelişme
Diyarbakır annelerinden teröre tepki yürüyüşü
TOGG'un tesisinden son görüntüler
Erken emeklilik için büyük fırsat!
Akar'dan kardeş ülkeye "arabuluculuk" teklifi
Komşuda Türk İHA'ları paniği!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deizm Peygamberi inkar etmektir
Markasız zeytin yağlarında hile uyarısı
Minik Asiye'nin doktoru: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
Gizemli arkadaş
İnkar etmediler
Sahneye Eda'sız çıkmam
Adana tarzı Serenay
Tilki açıklama sonra
Parayı elimde tutamadım
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim
Yerli ve milli olarak üretildi
Bakan Soylu'dan İBB teftişi açıklaması
TURKOVAC'ta sevindiren gelişme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
Öğrencisini döven öğretmen için yeni iddia!
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:26:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 15:26:00

ÖSYM Başkanı duyurdu! KPSS 2021/10 yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor

ABONE OL

ÖSYM Başkanı Aygün, 16-22 Aralık tarihleri arasında tercih yapan KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu

ÖSYM Başkanı Aygün: 16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.

Etiketler : ÖSYM Başkanı Aygün KPSS 2021 Sonuçları
‘Yol'a AKM'de prömiyer

‘Yol'a AKM'de prömiyer
Ekip Bandırma'da

Ekip Bandırma'da
Bu sefer konuk oyuncu

Bu sefer konuk oyuncu
Kıvanç'a ‘Baba' imaj

Kıvanç'a ‘Baba' imaj
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Ben Safiye değilim

Ben Safiye değilim
Sanat dünyasını üzen kayıp

Sanat dünyasını üzen kayıp
Ekranda oyunculuk izlemiyoruz

Ekranda oyunculuk izlemiyoruz
Rolümü arkadaşıma verdim

Rolümü arkadaşıma verdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER