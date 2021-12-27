27 Aralık 2021 Pazartesi 15:26:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 15:26:00
ÖSYM Başkanı duyurdu! KPSS 2021/10 yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor
ÖSYM Başkanı Aygün, 16-22 Aralık tarihleri arasında tercih yapan KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu
ÖSYM Başkanı Aygün: 16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.