ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Başarıyla tamamlandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Aygün, "2020-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Bu hassas süreçte, böyle büyük bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Öğrencilerin YKS maratonu sona erdi
Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan maraton, bugün yapılan Alan Yeterlilik Testinin(AYT) ardından yapılan Yabancı Dil Testinin de bitmesiyle tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin üniversiteye girebilmek için ter döktüğü sınav maratonu, son oturumun yapılmasıyla sona erdi.
Cumartesi günü ilk oturum olan TYT'nin ardından bugün, AYT ve YDT gerçekleşti. Saat 15.45'te başlayan son oturum 17.45'te tamamlandı.
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