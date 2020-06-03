ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Aygün'den YKS ücretleri ile ilgili açıklama geldi. Sınav için kaydını yapan ancak ücretini ödeyemeyen adayların 4 Haziran 2020 Perşembe günü saat 09:00 ile 23:59 arasında ücretlerini ödeyebilecekleri ifade edildi.

2020 YKS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini ödeyecekler. Adaylar sınav ücreti olarak; sadece TYT’ye girmeleri durumunda 70,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmeleri durumunda 140,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek istemeleri durumunda ise 210,00 TL ödeyecekler. Yani adaylar her oturum için 70 TL ödeyecekler.