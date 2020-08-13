  • BIST
    1114.69
  • Dolar
    7,3356
  • Euro
    8,6931
  • Altın
    455,6910
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ'nün sivil imamları son kez hakim karşısında!
Şanlıurfa'da feci kaza: Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
Ankara'da DHKP-C'ye operasyon: 7 zanlı gözaltında
Kocaeli'de jandarma servisinin kaza yapması sonucu 1'i ağır 17 askerimiz yaralandı
Antalya'nın Alman yıldızı Podolski: Ailemle Antalya'da mutluyuz
Lübnan parlamentosu onayladı! Beyrut'ta OHAL ilan edildi
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 parşömen ele geçirildi
MSB duyurdu... 2 terörist daha gözaltına alındı
İran'da koronavirüsten can kaybı artıyor!
İran'dan Rusya'nın koronavirüs aşısına şart: DSÖ onayı olmadan izin verilmeyecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 'devam' dedi!
İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yarasalar çatıya yuva yaptı: Binadakileri korku sardı!
Bakanı Akar, Aliyev'in kabrini ziyaret etti
DSÖ'den Yemen açıklaması: Sel felaketinde binlerce aile zarar gördü
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan velilere önemli uyarı: İtibar etmeyin
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Çanakkale Boğazı'ndaki 1 saatlik seyahat süresi 6 dakikaya inecek
Terör örgütü PKK'nın Suriye'de ölüme terk ettiği kampta 8 çocuk hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması
İngilizlerden Macron'a sert eleştiri: Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor
Rusya'da koronavirüs bilançosu: 910 bine dayandı
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Libya ile önemli anlaşma
F1 Racing Point pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı!
Futbol dünyası Süleyman Seba'yı unutmadı
13 Ağustos 2020 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 12:24:00

2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

ABONE OL

ÖSYM, binlerce kişinin sonucunu merak ettiği KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

ÖSYM KPSS 2020/1 SONUÇ EKRANI

ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER