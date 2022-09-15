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15 Eylül 2022 Perşembe 09:14:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 09:14:00

Osmanlı'ya alenen hakaret etti! Hadsizler kervanına Yanardağ da katıldı

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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Osmanlı Devleti'ni hedef aldı. Sözde bir 'şiir' üzerinden iğrenç ifadeler kullanan Yanardağ, Osmanlı'dan 'kaltak, uçkuru gevşek' olarak bahsetti. Yanardağ, bir hanedanın böylesine cansiperane savunulmasının anlaşılır gibi olmadığını söyledi.

Her fırsatta Osmanlı Devleti'ni hedef alarak hadsiz sözler sarf eden CHP'li siyasilerin kervanına Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da katıldı.

Katıldığı canlı yayında konuşan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi iğrenç sözler sarf etti.

Sözde bir şiirin arkasına sığınan Yanardağ skandal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiperane savunulması anlaşılır gibi değil."

ABDÜLHAMİD HAN'A DA HAKARET ETMİŞTİ

Yanardağ daha önce canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama..." şeklinde skandal ifadeler de kullanmıştı.

TUNÇ SOYER'İN HADSİZ SÖZLERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 100. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada hadsiz sözler sarf etmişti. Soyer, alenen Osmanlı'ya hakaret ederek, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti." açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Tunç Soyer Merdan Yanardağ
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