Osmanlı'nın 'Deliler'i canlanıyor! 'Alabaş' geleneği hem korkutuyor hem de eğlendiriyor

Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli süvarilerden oluşan askeri birlik olarak biliniyor. Osmanlı döneminde üstün cesaretleriyle anılan Deliler, tarihte farklı giyim şekilleri ve cesaretleriyle biliniyor.

Osmanlı ordusunun "Deliler" adıyla nam salmış askeri birliği, günümüzde kurban postundan yapılan kostümlerle yaşatılıyor.

NESİLDEN NESLE YAŞATILAN GELENEK: ALABAŞ

Osmanlı döneminde var olan "Deliler" adlı askeri birliğin anısını canlı tutmak adına düzenlenen "Alabaş" geleneği Bursalılar tarafından yaklaşık 2 asırdır yaşatılıyor.

KURBANLIKLARDAN KOSTÜM YAPILIYOR

Kesilen kurbanlıklardan elde edilen deri, kuyruk, boynuz, kelle ve kemikler ile yapılan kostümler görenlerin dikkatini çekiyor.

"Deliler" adlı birlik, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan yapılan kostümlerle canlandırılıyor.

"Alabaş" adını alan bu gelenek ile "Deliler" yaklaşık 200 yıldır yad ediliyor.

HEM KORKUTUYOR HEM EĞLENDİRİYOR

"Alabaş" geleneğinde gençler akşam karanlığında sokaklarda insanların karşısına aniden çıkıp farklı sesler çıkararak onları korkutuyor. Ancak bu deneyim insanlara aynı zamanda eğlence de sunduğundan çok seviliyor.