Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu

Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Erdoğdu ve Baysal'ın tedavisi sürüyor.

Şüpheli A.D. ise ekiplerce gözaltına alındı.

VALİ YILMAZ'DAN YARALI JANDARMA PERSONELİNE ZİYARET



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaralı jandarma personelini hastanede ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanan, ticareti yapan birine yönelik adli arama sırasında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un şehit olduğunu söyledi.

Çok üzgün olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bir personelimiz, teğmenimiz Şule Erdoğdu kulağından yaralandı, tedavisi sürüyor. Teğmenimizin herhangi bir sıkıntısı yok hamdolsun. Bu uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunları bitirene kadar mücadelemiz devam edecek."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.