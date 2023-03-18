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18 Mart 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 13:45:00

Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, afetzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak için kurulmasına devam edilen konteyner kentte yaşam başladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte AFAD koordinesinde yapımına başlanan Karaçay Konteyner Kenti'nde tam kapasiteyle hizmet verilmesi için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Bölgede kurulması planlanan 1906 konteyner evden 841'i yerlerine monte edildi. Bunlardan iç donanımı tamamlanan 132'sine depremzede aileler yerleştirildi.

Karaçay Konteyner Kenti, dronla görüntülendi.

"İŞBİRLİĞİ SAYESİNDE DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ilk depremlerin ardından kentte öncelikle çadır kentler oluşturduklarını söyledi.

Zaman kaybetmeden konteyner kent çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmaz, bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Konteyner evlere afetzedelerin yerleştirilmesine yaşlılar, engelliler ve depremde yakınlarını kaybedenlerden başladıklarını aktaran Yılmaz, "Şu anda 841 konteynerimiz var, 132'sine aileler yerleştirildi. 608 kişi konteyner kentte yerleşik durumda. Konteyner kentimizi sosyal donatılarla, imkanlarla hemşerilerimizin çok rahat edebileceği şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Vatandaşların depremin sıkıntılarını en az hissedecek şekilde atlatmaları için ilk andan itibaren devletin bütün kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, bu hareketliliğin çalışmalar tamamlanıncaya kadar süreceğini ifade etti.

Bu süreçte birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün kurumlarımız dayanışma ve birlik içinde çalıştı. Bu koordinasyonu sağlamak hususunda da çok gayret gösterdik ve iyi sonuçlar aldık. Devletin bütün kurumları gerçekten etkin, birlik ve beraberlik içinde. Devlet ve millet tek yürek oldu. Bu dünyanın yaşanabilecek en büyük krizine, afetine karşı büyük mücadele veriyoruz. Bu işbirliği sayesinde daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızdan geri dönüşler olumlu. Olumsuz bir şeye rastlamadık. Daha güzel Osmaniye inşa edeceğimize kararlıyız. Bunu da önümüzdeki süreç içinde göreceğiz."

Etiketler : osmaniye konteyner kent depremzede

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