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20 Şubat 2023 Pazartesi 16:55:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 16:55:00

Osmaniye'de kurulacak konteyner kentin altyapı çalışması sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, 1367 konteynerin yer alacağı geçici barınma alanında altyapı çalışmaları devam ediyor.

AFAD tarafından merkeze bağlı Dereobası ve Fakıuşağı mahallelerindeki 120 dönüm alanda afetzedeler için inşa edilecek konteyner kentin altyapısı hazırlanıyor.

Osmaniye Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği altyapı çalışması, 92 işçi ve 71 iş makinesiyle yürütülüyor.

1367 konteynerin yer alacağı alandaki hazırlıkların tamamlanmasıyla depremzedelerin buralara yerleştirilmesi planlanıyor.

Bölgeye sevkiyatı süren 21 metrekarelik yalıtımlı konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ve banyo bulunuyor.

Etiketler : osmaniye konteyner kent altyapı

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