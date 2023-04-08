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Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
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08 Nisan 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 10:30:00

Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığınca Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çerçevesinin belirlenmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Osmaniye İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çerçevesinin Osmaniye olarak belirlenmesine karar verildi.

Etiketler : adalet bakanlığı idare mahkemesi osmaniye resmi gazete

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