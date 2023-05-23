Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sakarcalık köyünde, ekili araziler sular altında kaldı, ağaçlar devrildi.
Merkeze bağlı Sakarcalık köyünde öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ekili araziler sular altında kaldı.
Köyde bazı evlerde de su baskınları oluştu.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, vatandaşlara yemek dağıttı, yola devrilen ağaçlar da ekiplerce kaldırıldı.
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