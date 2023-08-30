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Osmaniye ve Bingöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:13:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:13:00

Osmaniye ve Bingöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Kaynak: IHA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bingöl ve Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bingöl ve Osmaniye'de narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 5 zehir taciri tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bingöl ve Osmaniye'de narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 5 zehir taciri tutuklandı Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda: 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zehir taciri tutuklandı. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında: 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 zehir taciri tutuklandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum zehir tacirlerine göz açtırmayacağız uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu yakalama Bingöl Osmaniye
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