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14 Ocak 2024 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 14:30:00

Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı

Kaynak: AA

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapılan 192 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaömerli Mahallesi'nde yapımına başlanan 192 kalıcı konutta sona gelindi.

Depremzedeler için 3+1 ve 2+1 daireden oluşan 12 bloğun yer aldığı alanda çevre düzenlemesi devam ediyor.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi ilçeye toplu konut yapılması için TOKİ'ye başvuruda bulunduklarını söyledi.

TOKİ'nin ilçeye 126 konut yapmak için proje hazırladığını aktaran Demiroğlu, 6 Şubat'taki depremlerle projenin ertelendiğini belirtti.

Depremlerin ardından 126 konutluk projenin 192 konuta çıkarıldığını anlatan Demiroğlu, "Depremden dolayı konut sayısını arttırarak 3+1 ve 2+1 toplam 192 konut olarak yapımı tamamlandı. Bu konutların yapımına başlanalı yaklaşık 4-5 ay oldu, kısa bir sürede de yapımı tamamlandı." diye konuştu.

Demiroğlu, şu anda bölgede çevre düzenlemelerinin devam ettiğini kaydederek, konutları bir an önce depremzedelere vermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : osmaniye sumbas deprem konut toki depremzede
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