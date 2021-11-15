VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ordusundan çok konuşulacak itiraf!
AK Parti'de görev değişimi!
Ermenistan'da Karabağ depremi! Görevden alındı
Bakan Çavuşoğlu: İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Mehmetçiğe kalkan, teröriste set!
Türk devlerinden kritik imzalar!
Ümit Kocasakal: Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın
Türk Konseyi için dikkat çeken açıklama
Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile sona eriyor
MİA Teknoloji Halka Arzı İçin Talep Toplama Başladı
Dünyanın en önemli firmaları Türkiye'ye taşınıyor
Eren Kış-3 darbesi!
PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon
Türk Devleti Teşkilatı İran'ı korkuttu!
Osman Öcalan öldü
'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı!
Komplo teorileri gökyüzüne ulaştı!
CHP'li İBB yine başrolde!
Vatandaşlar mağdur oldu: Bu çok büyük bir ayıptır!
"Kılıçdaroğlu'na hakkınızı helal edecek misiniz?"
Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'a sert tepki
Garanti BBVA için önemli gelişme
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 tepkisi: Siz verdiniz de almadık mı?
AK Parti'de gündem "asgari ücret zammı"
15 Kasım 2021 Pazartesi 11:40:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 11:40:00

Osman Öcalan öldü

Kaynak: Milliyet

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdulllah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

Koronavirüs nedeniyle Erbil'de bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü.

Haberi Kuzey Irak basını duyurdu.

Osman Öcalan'ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan'ı oğlu Velad Osman babasının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Velad Osman, babasının geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.

Kuzey Irak basını son olarak koronavirüse yakalanan Osman Öcalan'ın tedavi gördüğü hastanede öldüğünü duyurdu.

Etiketler : Erbil PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan Osman Öcalan
Mevsim geçişinde kalbi koruyan öneriler

Mevsim geçişinde kalbi koruyan öneriler
Sofia'yı özledi

Sofia'yı özledi
Sete çıktı

Sete çıktı
Akkız için 6 saat eğitim aldım

Akkız için 6 saat eğitim aldım
Bergen'e saygı albümü geliyor

Bergen'e saygı albümü geliyor
Tek başına alışverişte

Tek başına alışverişte
IMDb'de yükselişte

IMDb'de yükselişte
Farklı tarzıyla dikkat çekti

Farklı tarzıyla dikkat çekti
Romantik kareleri beğeni topladı

Romantik kareleri beğeni topladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER