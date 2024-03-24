VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan "İsrail imha savaşı yürütüyor" açıklaması
Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
İsrail bunu da yaptı: Hastalar çıksın diye hastaneye sis bombası atıldı!
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
24 Mart 2024 Pazar 16:51:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 16:51:00

Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na "kayıp 5 yıl" tepkisi: İstanbullu yarı zamanlı başkandan usandı

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını belirterek, "İstanbul bütün varlığıyla tüm yaşayanlarıyla 15 milyonuyla ehil ellere, AK kadrolara, Cumhur İttifakı'na, Murat Başkan'a mührü teslim edecek." dedi.

Kabaktepe, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, kentin bütün sokak ve caddelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izleri olduğunu söyledi.

Seçime bir hafta kaldığını, 80 gündür gece ve gündüz demeden İstanbul'un her mahallesinde çalışma yaptıklarını dile getiren Kabaktepe, teşkilatlarının bütün kademeleriyle kenti sokak sokak dolaştıklarını ifade etti.

Kabaktepe, İstanbullunun ehliyetsiz ve liyakatsiz yönetimden bıktığını, CHP'li yarı zamanlı başkandan usandığını, iş bilmeyenlerden, makam hırsından, ihtirastan illallah ettiğini söyledi.

Bu kenti ikinci plana atılmaktan, kibirden, guguk kuşu siyasetinden ve verilmeyen sözlerden 31 Mart'ta kurtaracaklarını kaydeden Kabaktepe, "İstanbul kollarını açtı, Murat Kurum Başkanı bekliyor. Herkes görecek, biz hep birlikte kazanacağız çünkü İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok. İstanbul bütün varlığıyla tüm yaşayanlarıyla 15 milyonuyla ehil ellere, AK kadrolara, Cumhur İttifakı'na, Murat Başkan'a mührü teslim edecek." diye konuştu.

Kabaktepe, bu seçimde fetret devrinin biteceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu seçim, sevenin sevdiğine kavuşacağı, İstanbulluların ahde vefa göstereceği, hakikatin algıya galebe çalacağı, İstanbullunun sorunsuz ulaşıma, yatırımlara hasılı muradına kavuşacağı bir seçim olacaktır. İstanbul'a hizmet etmek için geliyoruz. Cümle cihan duysun, algı ve yalan makineleri duysun, hakikate sağır olanlar duysun, milletin emanetini, milletimiz adına geri almak için geliyoruz. Hedefe kilitlenmiş bir ok misali geliyoruz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, herkesin son 7 günde en az 7 kişiyi, oyunu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a vermesi için ikna etmesini istedi.

Etiketler : AK Parti Osman nuri kabaktepe İSTANBUL
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX