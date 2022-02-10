10 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluğunun devamı kararı verildi.
Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluğunun devamı kararı verildi.
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