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15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:27:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:40:00

Hançer, Panter, Yarasa! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışanlara havadan gözdağı veriyor

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Doğu Akdeniz'de sismik araştırma çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisine Deniz Kuvvetleri tarafından koruma sağlanırken, havadan ise Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait 8 F-16 uçağı eşlik ederek Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışanlara havadan gözdağı verilecek.

Oruç Reis gemisi araştırmalarını Türk donanmasının refakatinde sürdürürken füze yüklü 8 F-16 Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye çalışanlara havadan gözdağı veriyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanırken, Hava Kuvvetleri de Dalaman'a konuşlandırılan Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait 8 F-16 uçağı ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağlamakla görevlendirildi.

CEVAPLARINI ALDILAR!

Sabah'ta yer alan habere göre, AİM-9 füzeleri yüklü iki F-16 uçağının 24 saat havada kaldığı koruma görevinde Oruç Reis'e geceleri kızılötesi hedefleme sistemleri takılı Yarasa Filo'ya ait AİM-9 füzeleri yüklü uçaklar eşlik ediyor, zaman zaman alçak uçuşlar yapılıyor. Yunanistan bölgede tansiyonu yükseltmek için provokatif girişimlerde bulunurken son olarak Oruç Reis'i koruyan Kemal Reis ile Yunan Limnos fırkateyni dün karşı karşıya geldi. Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan fırkateynine Kemal Reis müdahale etti. Sürtüşme sonucu Yunan fırkateyni büyük hasar alarak bölgeden çekildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir" notuyla Oruç Reis'in yeni görüntülerini paylaştı. Açıklamada koruma görevi üstlenen gemilerin hiçbir hasara uğramadığı mesajı verildi.

GECELERİ 'YARASA' GÖRÜŞÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Konya, Eskişehir, Balıkesir üslerindeki Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait uçaklar Dalaman Meydan Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Oruç Reis, geceleri uçaklarında Lantrin (düşük tutumlu navigasyon ve geceleri kızılötesi hedefleme) sistemi takılı Balıkesir Bandırma Üssü'nde konuşlanan "Yarasa" filoya ait F-16'lara emanet. Pilotlara geceyi gündüz yapan, hedefi lazerle işaretleyen sistemin iki ayrı ayağı var. Sistemlerden biri gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel görüş sunuyor. Diğeri de lazerle hedefi işaretliyor. Bu sayede çok hassas atış sağlanıyor. Havadan İhbar ve Kontrol uçaklarıyla Adana İncirlik'te konuşlanan Havada Yakıt ikmal uçakları da Doğu Akdeniz'de görev üstleniyor.

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