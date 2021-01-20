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20 Ocak 2021 Çarşamba 10:10:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 10:10:00

Örtülü ambargo listesi Maas'a verildi

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a, Ankara ziyaretinde anlaşmalara rağmen ‘ambargo' konulan Alman savunma ürünlerinin listesi verildi.

Almanya ile yapılan anlaşmalara rağmen motor ve güç grubu ithalatının yapılamaması yüzünden seri üretimine bir türlü geçilemeyen Altay Tankı için Türk ve Alman dışişleri bakanlarının görüşmesinde önemli bir gelişme yaşandı.

BAKANA LİSTE VERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun savunma sanayiiyle ilgili Almanya’dan ithal edilemeyen ürünlerin listesini Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a verdiği öğrenildi. Listenin içinde en önemli kalem olarak da Altay Tankı’nın motoru ve güç transfer sistemi yer alıyor. Tank motoruna vize çıkması durumunda seri üretimin başlaması planlanıyor. Otokar’ın 2017’de prototipi hazırlamasının ardından ihale sürecinin sonunda seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalanmıştı. İlk planda 250 Altay Tankı’nın üretilmesi hedeflenirken, ilk etapta Alman firması MTU motorunun kullanılması planlandı. Güç paketi ve aksamlar Almanya’dan alınacaktı. Ancak Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü harekâtlar nedeniyle adı konmamış bir ambargo uygulandı ve motor satışı çeşitli bahanelerle ertelendi. Bakanların görüşmesinde gündeme gelen konun çözüme kavuşması halinde tankın seri üretimi için engel kalmayacak. Üretim aşamasına paralel olarak yerli motor geliştirme projesi de yürütülecek.

Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün Heiko Maas’la görüştü.

MAAS: AMBARGO İŞE YARAMIYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 22 Aralık 2020 tarihinde Alman haber ajansı DPA’ya verdiği demeçte, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu belirterek, “Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum” demişti. Almanya, Ekim 2019 tarihinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı harekatın ardından ‘Suriye’de harekatlarda kullanılması mümkün silahların’ ihracatını durdurmuştu. Buna rağmen Türkiye, Almanya’nın silah ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

Akşam

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu almanya Heiko Maas
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