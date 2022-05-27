VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ortaokullu Gençlere Müjde: Yaz Okulu Geri Dönüyor!
Erdoğan'ın iki lidere tepkisini tüm salon ayakta alkışladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.
Kurtulmuş'tan Finlandiya ve İsveç'e net mesaj
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı 20-24 Haziran'da çevrim içi gerçekleştirilecek
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '27 Mayıs' mesajı
Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu
Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu
Çocuğu terör örgütünün Duhok'taki saldırısında yaralanan baba: PKK sadece sivilleri hedef alıyor
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bosna Hersek'te tamamlanan üç eser açılıyor
Gökhan Evren: Siber güvenlik ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinde yerini aldı
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Hasadı yapılan erik kadınların eliyle bahçeden tezgahlara geliyor
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu
Sri Lanka'da kriz, Filipinler'de iktidar değişimi ve Asya'da dengeler
Afrika Kültür Evi: Bir 'First Lady Diplomasisi' örneği
Antik Mısır'a ışık tutan 50 bin eser
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni Ve Fetih Kutlamaları Daveti
Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip
Terör örgütü YPG/PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor
'Terör koridoru' hayalini Mehmetçik yıktı
Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması
27 Mayıs 2022 Cuma 16:04:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 16:04:00

Ortaokullu Gençlere Müjde: Yaz Okulu Geri Dönüyor!

ABONE OL

Türkiye Gençlik Vakfı, yaz tatilinin habercisi olan “Yaz Okulları” için kapılarını aralamaya hazırlanıyor. 6 hafta boyunca ortaokullu öğrencileri çeşitli aktivitelerle buluşturacak proje için başvurular başladı.

Ortaokullu, liseli ve üniversiteli öğrenciler için projeler ve faaliyetler düzenleyen Türkiye Gençlik Vakfı; markalaşmış projelerinden biri olan "Yaz Okulları" için yeniden atağa geçti. Okulların kapanması ile birlikte tatil dönemine girecek olan öğrenciler; hafta içi her gün 30'ar dakikalık 4 ders şeklinde: Kuran-ı Kerim (Elif Ba), temel dini bilgiler, hadis derslerinin yanı sıra; futbol, basketbol, voleybol, dart, mangala, satranç, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle birlikte yazı dolu dolu geçirecek.

SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN: 20 HAZİRAN

Türkiye Gençlik Vakfı; her geçen yıl kapsamını daha da genişleten yaz okulları ile bugüne dek yüz binlerce gence ulaştı. 2019 yılında 228 farklı ilçede 61.729 ortaokullu öğrencinin bir araya geldiği "TÜGVA Ortaokul Yaz Okulunda" 2020 yılında pandemiye rağmen eğitime hız kesmeden devam edildi. 2021 yılında 48.282 genç ile fiziki olarak gerçekleştirilen projenin ardından bu yıl katılımın çok daha fazla olacağı düşünülüyor. ''TÜGVA Yaz Okulu'' 20 Haziran tarihine kadar tugva.org web sitesinden başvurularını almaya devam edecek.

Etiketler : Yaz Okulları TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu pandemi
Katar'dan oyun parkına

Katar'dan oyun parkına
New York'ta sahnede

New York'ta sahnede
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Hadise Kardashian

Hadise Kardashian
Bana tatil artık hayal

Bana tatil artık hayal
Marmaris kaçamağı

Marmaris kaçamağı
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Bütün yaz gezecekler

Bütün yaz gezecekler
Yeni TSM şarkısı

Yeni TSM şarkısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX