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24 Mayıs 2024 Cuma 11:13:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 11:13:00

Ortaokullu gençler için ücretsiz yaz okulu başlıyor!

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Türkiye Gençlik Vakfı, ortaokullu öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Okulu projesinin lansmanını Bağcılar'da gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), her yıl ortaokullu öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Okulu projesinin lansmanını Bağcılar'da gerçekleştirdi. Lansman, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu dolu geçti.

Gençlerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen TÜGVA Yaz Okulu Lansmanında öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde sanat, bilim, spor ve daha birçok alanda atölye çalışmalarına katıldı. Atölyeler, çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için özel olarak tasarlandı. Programda; TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaz okulu hakkında görüşlerini paylaştıkları konuşmalar gerçekleştirdi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci gençlerden söz isteyerek, "Fatih Sultan Mehmet'i duydunuz mu? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken 'onlar denizi zincirleyecek kadar açıldıysa biz gemileri karadan yürütecek kadar cesuruz' demiş. Cesur olmaya var mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'ı duydunuz? Cumhurbaşkanımız... Ayasofya Camii'yi açarken, 'Ayasofya'nın dirilişi Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir' dedi. Mescidi Aksa'yı özgürlüğe kavuşturmaya var mıyız? Ben sözleri aldım, Allah sizlerden razı olsun. Ben de iddia ediyorum, bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak, bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak." ifadelerini kullandı.

2023 YILINDA 165 BİN ÖĞRENCİ TÜGVA YAZ OKULU'NDAYDI

Bugün gerçekleşen program ile Yaz Okulu başvurularının başladığı duyuruldu. TÜGVA tarafından her yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören Yaz Okulu'na 2023 yılında 165 bin öğrenci katılım sağlamıştı. Bu yıl da 81 ilde gerçekleşecek ücretsiz Yaz Okulu başvurularını öğrenciler www.tugva.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Etiketler : türkiye gençlik vakfı tügva ortaokul öğrenci yaz okulu
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